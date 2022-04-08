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Посольство РФ направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в Берлине

Юлия Курганова

В мире
Посольство РФ направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в Берлине
Фото: youtube.com

Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Об этом сообщается в четверг, 7 апреля, на сайте дипмиссии.

В заявлении поясняется, что на объекты мемориала неизвестные нанесли оскорбительные надписи русофобского характера.

В российском посольстве сообщили, что была направлена нота протеста в немецкий МИД с требованием устранить последствия осквернения памятника, привлечь виновных к ответственности и принять меры для недопущения таких инцидентов.

Видео: Посольство России в ФРГ

31 марта сообщалось, что памятник павшим в Великой Отечественной войне танкистам осквернили вандалы в городском округе Серпухов. В полицию обратился местный житель с заявлением о том, что на памятном знаке — танке Т-34, расположенном в деревне Калинино, — нарисована фашистская свастика при помощи аэрозольной краски.

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