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США исключили из санкций против РФ телекоммуникационное и интернет-оборудование

Юлия Курганова

В мире
США исключили из санкций против РФ телекоммуникационное и интернет-оборудование
Фото: Unsplash

Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из пакета антироссийских санкций телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщается в заявлении ведомства.

Это означает, что связанные с таким оборудованием и технологиями финансовые операции с РФ будут разрешены.

— Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете, — сказано в сообщении.

В то же время Министерство финансов США опубликовало дополнение к санкционному списку, в который попали восемь российских граждан и 29 организаций из России.

7 апреля постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Новые рестрикции включают в себя запрет на вход в порты Евросоюза судов под российским флагом, а также запрет на деятельность транспортных компаний из РФ и Белоруссии в ЕС.

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