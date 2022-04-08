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Booking заплатила штраф в 1,3 миллиарда рублей за навязывание невыгодных условий отелям в РФ

Полина Долганова

Происшествия
Booking заплатила штраф в 1,3 миллиарда рублей за навязывание невыгодных условий отелям в РФ
Фото: Pexels

Компания Booking выплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за навязывание невыгодных условий отелям в России. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

— Компания Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 миллиарда рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации, — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным ФАС, компания навязывала отелям по России невыгодные условия договоров, согласно которым гостиницы должны были сохранять паритет цен и определенные условия во всех каналах продаж.

Недавно ФАС выступила с инициативой ввести штрафы для собственников гостиниц, которые завышают стоимость проживания в разгар значимых мероприятий.

Голландская компания по бронированию отелей Booking.com приостановила свою деятельность на территории России. Однако осталось немало граждан, забронировавших с помощью этой системы путевки на весну и даже на лето. «Вечерняя Москва» узнала, нужно ли отказываться от поездок, как узнать, все ли в порядке с бронью и какие альтернативы Booking.com есть в России.

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