Московские врачи вылечили от коронавируса 812 человек за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные медики сумели вылечить 812 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В общей сложности в столице от COVID-19 вылечили более 2,5 миллиона человек. За прошедшие 24 часа в городе выявили 855 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированными оказались 190 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 83 жителя Москвы.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Скончались от заболевания 19 пациентов, у всех был получен положительный результат теста на ковид и подтвержден диагноз «пневмония», сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

При этом в России за прошедшие 24 часа выявили 14 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в РФ от ковида скончались 280 граждан, еще 3627 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 37 684 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, что в мире начал распространяться самый заразный вариант COVID-19 XE. По результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10 процентов больше по сравнению с BA.2 или «стелс-омикроном».