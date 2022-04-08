Более 50 человек лжегазовщики обманули на несколько сотен тысяч рублей

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В Кировской области задержаны лжегазовщики, подозреваемые в мошенничестве. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства добавила, что злоумышленники действовали на территории Кирова и области с 2019 года. Представляясь специалистами по техническому обслуживанию газового оборудования от управляющей компании, они совершали поквартирные обходы и убеждали жильцов в том, что газовые вентили и шланги в их доме неисправны. Чтобы подтвердить это, они демонстрировали имеющиеся «поломки».

— Жители дома верили мошенникам, поскольку те были одеты в форменную одежду и имели служебные удостоверения. А на информационных стендах в подъездах и во дворах заранее размещали объявления с просьбами к жильцам обеспечить доступ к оборудованию, — добавила Волк.

Получив согласие граждан, нарушители оказывали им услуги замены и ремонта приборов. При этом названная стоимость от четырех до восьми тысяч рублей значительно превышала среднюю цену на рынке.

Для сокрытия обмана учредители ликвидировали фирму, а затем возобновили работу, переименовав компанию. Кроме того, работники лжекомпании регулярно обучались, в том числе и методам внушения.

— К примеру, с помощью специальных стендов им объясняли, как на исправном оборудовании имитировать поломку, — пояснила представитель ведомства.

Уточняется, что от деятельности мошенников пострадали около 50 жителей региона. Сумма общего материального ущерба составила несколько сотен тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В помещениях организации проведены обыски, изъяты документация и газовое оборудование.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых, среди которых руководитель компании, два бригадира и мастер. Одному из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

7 апреля сотрудники отдела уголовного розыска по Одинцовскому городскому округу совместно с коллегами из Благовещенска задержали семерых участников группы, подозреваемых в дистанционном мошенничестве. Они обокрали жителя Подмосковья на несколько миллионов рублей.