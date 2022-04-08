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Задержан мужчина, плеснувший краской в главреда «Новой газеты» в вагоне поезда

Елена Самойлова

Происшествия
Задержан мужчина, плеснувший краской в главреда «Новой газеты» в вагоне поезда
Фото: МВД
Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Задержан мужчина, который в вагоне поезда Москва — Самара облил красной краской главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом стало известно в пятницу, 8 апреля.

Об инциденте рассказал сам главред «Новой газеты». По его словам, его облили масляной краской с ацетоном, из-за чего отправление поезда задержали. Журналист добавил, что обливший его мужчина выкрикнул фразу: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

— В настоящее время задержанный находится в отделе полиции, — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Ранее полицейские выяснили, что на Казанском вокзале при посадке пассажиров в вагон прошли двое мужчин в медицинских масках, которые назвались проводнику провожающими.

После этого один из них проник в купе и облил красной краской находившегося в нем пассажира. После этого мужчины выбежали из вагона и скрылись.

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