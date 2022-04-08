Столичные предприниматели разработали антикризисные решения на первом бизнес-хакатоне

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В Москве состоялся первый антикризисный бизнес-хакатон #Прорвемся, участниками которого стали около 100 предпринимателей и менеджеров московских компаний несырьевого сектора экономики. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Участники, объединившись в кросс-отраслевые команды, решали реальные бизнес-кейсы компаний из трех отраслей: машиностроения, пищевой и медицинской промышленности. Применяя меры поддержки экономики и стратегические инструменты выхода из кризиса, которые предлагает Москва, руководители предприятий разработали решения актуальных проблем, — говорится в сообщении.

Так, предприниматели предложили варианты действий при срыве поставок комплектующих, резком подорожании сырья и нарушении логистических цепочек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о старте онлайн-форума «PROMаркетинг по новым правилам», который будет посвящен продвижению бизнеса в интернете. Уточняется, что данное мероприятие начнется 12 апреля.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила о начале нового сезона бесплатной образовательной программы «Прокачай свой бизнес с наставниками». По ее словам, уже начался прием заявок на первый поток.