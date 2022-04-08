Прокуратура провела проверку из-за повышения цен на сахар в Подмосковье

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Подмосковной прокуратурой приняты меры в целях недопущения необоснованного повышения цен на сахар. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, на основании поступившей в прокуратуру жалобы была проведена проверка ООО «Скайфуд». Компания является оптовым поставщиком сахарного песка на территории Московской области.

По итогам проверочных мероприятий руководителю организации объявлено предостережение с целью не допустить беспричинного повышения цен. Необоснованное изменение цен на продукцию является нарушением антимонопольного законодательства.

— Во взаимодействии с УФАС России по Московской области и Министерством сельского хозяйства Московской области организован постоянный мониторинг состояния законности при ценообразовании на продукты питания и социально значимую продукцию, — рассказала Григорьева.

Утром 8 апреля стало известно, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в организации незаконной миграции в микрорайоне Белые Столбы.