Росреестр поставил на кадастровый учет новую поликлинику в Коммунарке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве присвоило кадастровый номер детско-взрослой поликлинике с женской консультацией, расположенной в Новой Москве. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

— Поликлиника стала одним из трех медицинских учреждений, поставленных на кадастровый учет в первом квартале текущего года. Общая площадь этих объектов — более 42 тысяч квадратных метров. Мы отмечаем, что Коммунарка развивается стремительно и при этом происходит грамотное параллельное возведение жилых, образовательных и медицинских объектов, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Данный объект находится по адресу поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 27, строение 1.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, из них 250 приемов будут проводить для детей. При этом площадь самого медучреждения превышает 11,7 тысячи квадратных метров, говорится в релизе.

Также стало известно, что в районах Кунцево и Тропарево-Никулино поставили на кадастровый учет два средних образовательных учреждения. В районе Кунцево новый корпус расположится по адресу улица Партизанская, дом 30, корпус 1; в районе Тропарево-Никулино — на проспекте Вернадского, дом 98.

Помимо этого, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы поставили на учет два детских сада. Детский сад в ЖК «Цветочные поляны» рассчитан на 200 детей, а второй — на 220 обучающихся.