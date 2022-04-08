Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 8 апреля

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Вечером пятницы, 8 апреля, на ряде столичных дорог ожидаются затруднения. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что из-за сокращенного рабочего дня вечерний час пик на дорогах начнется раньше. Затруднения движения ожидаются уже с 16:00 и до 20:00.

Загруженность дорог оценивается в пять баллов, а в пиковое время она достигнет до семи–восьми баллов. С наибольшими заторами автомобилисты могут столкнуться при движении в сторону области на проспекте Андропова, на внутренней стороне 90-го километра МКАД, а также на внешней стороне Дорогомиловского моста по ТТК.

В пресс-службе предупредили, что, согласно прогнозам синоптиков, после 15:00 в Москве ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду, а местами в городе пройдет дождь, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

27 марта сообщалось, что сотрудники ЦОДД в феврале 2022 года установили новые и модернизировали уже работающие светофоры по девяти адресам в Москве. Новые светофоры появились по четырем адресам именно в тех местах, где они были нужны, но прежде отсутствовали. На пяти других адресах ЦОДД улучшил уже существующие светофоры: добавил светофорные колонки и перевесил оборудование на консоли над дорогой.