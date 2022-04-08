«Навсегда в моем сердце»: Тутберидзе почтила память покойной матери

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе разместила видеоролик с мамой, которая умерла в 2018 году, почтив ее память.

— Навсегда в моем сердце, — подписала она публикацию.

Тутберидзе часто признавалась, что ей очень не хватает близкого человека. В день рождения мамы, 8 апреля, она опубликовала видео с воспоминаниями о покойной. Подписчики поддержали тренера, оставив комментарии под роликом, передает портал Teleprogramma.pro.

«Все будет хорошо! Вы сильная, вы справитесь! Столько хороших девочек вырастили! Вы нужны этому миру»; «Мы с вами! Ваша прекрасная мама вами точно очень гордится»; «Правда, человек светится, очень красивая и солнечная!», — написали поклонники тренера.

До этого сын актрисы Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях ее жизни. По его словам, после Нового года вся семья Кириенко заболела коронавирусом, через несколько дней состояние актрисы резко ухудшилось: она теряла сознание, проваливалась в сон. В больнице врачи диагностировали инсульт и поместили ее в реанимацию, а утром пришло сообщение о том, что Зинаиды Кириенко больше нет.