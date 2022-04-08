Эксперт рассказал, изменится ли спрос на аренду дач в Подмосковье

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Снижение активности на рынке аренды загородного жилья, которое отметили эксперты, имеет психологическую основу. Об этом заявил руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов.

Он отметил, что в аренде дач большую роль играет психологический аспект.

— Люди начинают массово бронировать аренду дач и загородных домов тогда, когда начинает светить солнышко и зеленеть травка. А так как в этом году поля начали освобождаться от снега только сегодня, я думаю, спрос на аренду вырастет в ближайшие две недели, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что оснований ожидать снижения арендных ставок нет. Ранее эксперты сообщили, что спрос на аренду загородного жилья снизился примерно на 15 процентов.

До этого Владимир Лукинов рассказал, как будут меняться цены на рынке загородной недвижимости в Подмосковье. По его словам, в настоящее время некоторые собственники высоколиквидных домов снимают их с продажи или с аренды, чтобы понять, что будет происходить дальше. Таким образом, число объектов уменьшается, а цена растет.