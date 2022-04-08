Первые цветы мать-и-мачехи распустились в Москве

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Первые цветы мать-и-мачехи заметили в комплексном заказнике «Зеленоградский». Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

— Мать-и-мачеха — необычное растение: сначала у него появляются яркие цветы, а уже потом проглядывают листья. Стебли мать-и-мачехи в начале цветения короткие, позже вытягиваются, чтобы ветер мог подхватить плоды-пушинки и разнести их по территории, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что цветы мать-и-мачехи можно увидеть на склонах оврагов или берегах водоемов с неплотной растительностью. Следом за ней распускаются пролеска сибирская и двулистная, медуница неясная и печеночница благородная, следом — хохлатки: полая, плотная и промежуточная, а затем — хохлатка Маршалла, ветреница лютичная, или лютиковая, и ветреница дубравная.

В ведомстве напомнили, что свое название мать-и-мачеха получила из-за особенностей строения листьев: сверху они гладкие, темные и холодные словно злая мачеха, а снизу мягкие, бархатные и светлые как будто ласковая мать.

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