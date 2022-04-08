СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в ТиНАО

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, посёлок Первомайское Карта всех событий

Следователями устанавливаются обстоятельства гибели малолетней в ТиНАО. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как заявила представитель ведомства, по факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — добавила Иванова.

Также будут проведены допросы родителей несовершеннолетних и назначены необходимые экспертизы.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

Инцидент произошел ранее 8 апреля. Дети вышли на покрытый льдом пруд в поселении Первомайское. Лед треснул и подростки провалились. Мальчика спас прохожий, а девочку достали из воды сотрудники МЧС — несмотря на оказанную помощь, она скончалась.