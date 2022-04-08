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Женщина стала жертвой мошенника, желая приобрести посуду в интернет-магазине

Елена Самойлова

Происшествия
Женщина стала жертвой мошенника, желая приобрести посуду в интернет-магазине
Фото: depositphotos

Женщина стала жертвой мошенника, желая приобрести набор посуды в интернет-магазине. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, в отделение полиции поступило заявление от женщины, которая сообщила о мошенничестве. Потерпевшая пояснила, что наткнулась на объявление о продаже посуды на сайте одного из интернет-магазинов. Она оформила заказ, после чего продавец связался с ней в мессенджере и проинформировал покупательницу, что она может произвести оплату при помощи перевода на банковскую карту.

Гражданка перевела 3 360 рублей неизвестному лицу через мобильное приложение. Получив деньги, неизвестный перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, резюмировали в ведомстве.

Накануне, 7 апреля, мужчина устроил бой за редкую банкноту в баре в Иванове. Ценной банкнотой с номером 6666666 мужчина вначале расплатился, а затем попытался вернуть ее, угрожая ножом.

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