Финучреждения Каймановых островов заморозили 7,3 миллиарда активов РФ

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Финансовые организации самоуправляемой территорией Великобритании — Каймановых островов — заморозили 7,3 миллиарда активов, связанных с Россией. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщило издание Cayman Compass.

Отмечается, что действия Островов подчиняются наложенным на РФ британскими санкциями.

Более того, правительство Кайманов сформировало рабочую группу, которая будет принимать решения по антироссийским ограничительным мерам. На еженедельных собраниях группы будут присутствовать представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта самоуправляемой территории, передает ТАСС.

6 апреля Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.

Количество санкций против Российской Федерации превысило шесть тысяч, целью их введения был удар по каждому россиянину. Об этом заявилпремьер-министр России Михаил Мишустин. Некоторые меры абсолютно не поддаются логическому объяснению. «Вечерняя Москва» собрала самые нелепые ограничения, которые появились на фоне антироссийских санкций.