Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление РФ в НАТО

Фото: Скриншот видео на YouTube-канале Good Morning America

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в четверг, 7 апреля, заявил, что предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину вступление РФ в НАТО.

— Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину, — заявил он.

Кроме того, Клинтон подчеркнул успешное развитие отношений между Россией и альянсом в 90-е годы прошлого века. Экс-президент Штатов отметил участие Москвы в программе «Партнерство во имя мира», заключение Основополагающего акта Россия — НАТО и многое другое.

Клинтон добавил, что заявления о том, что Соединенные Штаты «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию» — ложь, однако признал, что НАТО расширялось на восток, несмотря на возражения Москвы. Такие действия альянса, по словам бывшего американского лидера, резонны, передает РИА Новости.

27 декабря 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление России в НАТО невозможно. По словам Лаврова, причина кроется в нежелании Запада иметь на международной политической арене сопоставимых по влиянию соперников. В этом же он видит причину «истерики» по отношению к Китаю, который постепенно набирает силу.