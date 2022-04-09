Депутат Рады заявил о планах Киева убивать российских солдат

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Украина будет убивать участников спецоперации ВС России после завершения боевых действий. Об этом сообщил депутат Рады республики Валентин Наливайченко.

— Нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились, — заявил он.

При этом Наливайченко подчеркнул, что Украина уже наладила работу со спецслужбами Великобритании и США для установления личностей российских бойцов. Кроме того, депутат обвинил ВС РФ в совершении преступлений в республике, передает РИА Новости.

7 апреля датский наемник, принимавший участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева, рассказал об убийствах солдатами ВСУ российских военнопленных. Он заявил, что украинские бойцы убивали пленных солдат ВС РФ, что является военным преступлением. Сам датчанин, по его словам, в казнях не участвовал.

Наемник также сообщил, что успел познакомиться с некоторыми солдатами из России незадолго до их казни.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об убийстве российских военнопленных. При подтверждении сведений об убийстве российских солдат, переданных датским наемником, они будут учтены в ходе дальнейшего расследования уголовного дела.