Глава совета Эдинбурга потребовал отозвать посла РФ из города

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Глава ородского совета Эдинбурга Адам Маквей направил письмо послу России в Великобритании Андрею Келину письмо с требованием немедленно отозвать консула РФ из шотландской столицы. Информация об этом появилась на сайте горсовета в пятницу, 8 апреля.

— До тех пор, пока Россия не уйдет из Украины, я еще раз подчеркиваю, что мы не будем принимать какие-либо приглашения и какого-либо рода сотрудничество, и я прошу вас немедленно отозвать консула из нашего города — ему не рады в Эдинбурге, — говорится в заявлении Маквея.

В документе также отмечается, что члены организации на заседании 17 марта осудили происходящее на Украине и приняли решение разорвать связи с консулом, передает РИА Новости.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.