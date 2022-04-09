МВФ одобрил создание спецсчета для стабилизации экономики Украины

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил создание специального счета для стабилизации экономики Украины. Информация об этом появилась на сайте организации в пятницу, 8 апреля.

— По запросам ряда стран-членов МВФ Исполнительный совет <...> сегодня одобрил создание управляемого счета для Украины, обеспечив доноров надежным инструментом для направления помощи Украине, — говорится в заявлении.

Благодаря спецсчету на Украину будут направляться валютные гранты и кредиты и средства в специальных правах заимствования (СДР), передает РИА Новости.

6 апреля президент США Джо Байден приказал выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до 100 миллионов долларов. Уточняется, что американская поддержка Украине будет включать в себя также противотанковые системы, в которых Киев сейчас особенно нуждается.

Примечательно, что это уже шестой раз с августа 2021 года, когда со складов Пентагона для Киева выделяют вооружение или технику. Однако Америка продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине, дабы укрепить ее оборону.