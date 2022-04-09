Шесть жилых домов отремонтируют в центре Москвы до конца 2022 года

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Шмитовский проезд, 5 Карта всех событий

В Центральном округе Москвы в 2022 году будут капитально отремонтированы шесть жилых домов 1926 года постройки. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы (ФКР) Артур Кескинов.

Он отметил, что здания выполнены в разных архитектурных стилях: от конструктивизма до неоклассицизма, при этом каждый из домов обладает уникальным портретом, который будет сохранен.

— Москва 1926 года — это сражение авангарда и классики в архитектуре, — рассказал победитель конкурса «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев.

По его словам, столица в этот период продолжала застройку в популярном с XVIII века неоклассицизме, для которого свойственно смешение «приемов» разных направлений архитектуры. И одновременно, отметил Макеев, в 1926 году расцветал конструктивизм — единственный архитектурный стиль XX века, придуманный в России.

Он отличается функциональностью форм, основанной на рациональном использовании пространства, пояснил гид. Ярким представителем конструктивизма стал дом, расположенный по адресу Шмитовский проезд, дом 5.

Проект здания, как уточняется, выполнил архитектор Антонов. Постройка является объектом историко-градостроительной среды, входящим в ансамбль «Нижняя Пресня».

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

В рамках капитального ремонта в доме будут обновлены фасад, подъезды, подвальное помещение и внутридомовые инженерные системы. Специалисты также приведут в порядок многоквартирный дом, расположенный по адресу улица Николоямская, дом 45, строение 1.

Здание прямоугольной формы выполнено в конструктивистском стиле. В нем долгие годы размещалась редакция журнала «Строительство и архитектура».

В рамках капремонта специалисты обновят крышу, подъезды, подвал и ряд инженерных систем. В нем также появятся новые почтовые ящики.

Еще один примечательный дом 1926 года постройки, ожидающий капремонта, расположен на улице Пречистенка, дом 26. Он построен в неоклассическом стиле. Здание имеет сложную форму, а его элегантный фасад украшен декорированными балконами.

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

В рамках программы капремонта в этом доме будут отремонтирована крыша, подвальные помещения, а также заменены внутридомовые инженерные системы.