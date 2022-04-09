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Украинские солдаты учатся обращаться с иностранным оружием на Youtube

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские солдаты учатся обращаться с иностранным оружием на Youtube
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Украинские военные не обучали новобранцев своих подразделений обращению с иностранным вооружением, вместо этого им предлагалось посмотреть сюжеты на Youtube, рассказал пленный украинский стрелок Иван Гавриленко.

В последнее время украинец работал в Чехии подсобным сотрудником, однако после начала спецоперации России на Украине решил вернуться на родину. Его позвал на службу знакомый однополчанец, с которым они вместе участвовали в карательной операции против населения Донбасса.

В конце марта он поступил в распоряжение офицера Назара Боровицкого. На вооружении взвода было стрелковое оружие и иностранные гранатометы. Однако никто из новобранцев не знал, как им пользоваться, а офицеры и сержанты не стремились проводить какое-то обучение.

— Да никто не проводил (инструктаж — прим. «ВМ»). Я посмотрел, поспрашивал у парней: «Кто знает?». Они говорят: «Посмотришь в YouTube», — рассказал Гавриленко РИА Новости.

Другой военнопленный оказался пилотом сбитого 5 апреля вертолета Ми-8. Он рассказал, что им была поставлена задача эвакуировать из Мариуполя руководство националистического полка «Азов».

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