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В Усинске горит торговый центр на первом этаже жилого дома

Василий Плиткин

Происшествия
В Усинске горит торговый центр на первом этаже жилого дома
Фото: vk/mchs_rb

Торговый центр «Северное сияние», размещенный на первом этаже многоквартирного жилого дома в городе Усинске Республики Коми, горит на территории в 200 квадратных метров.

Информация о возгорании здания на улице Нефтяников поступила на пульт дежурного в 03:45 утра по московского времени. По прибытии специалисты МЧС экстренно приступили к эвакуации жителей дома с верхних этажей.

В ведомстве также добавили, что по предварительной информации в результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации возгорания и его последствий участвуют более 40 человек личного состава и 16 единиц спасательной техники, пишет ТАСС.

В минувший четверг, 7 апреля, в центре Москвы на Карельском бульваре произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Площадь возгорания в одной из квартир составила 10 квадратных метров.

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