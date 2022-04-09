Пожар в торговом центре в Коми локализовали на площади 250 квадратных метров

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пожар в торговом центре «Северное сияние», который расположен на первом этаже жилого дома в городе Усинск, удалось локализовать на площади 250 квадратных метров. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в МЧС РФ.

В настоящее время спасатели проводят проливку и разбирают конструкции, подытожили в ведомстве.

Торговый комплекс, размещенный на первом этаже многоквартирного жилого дома в городе Усинске Республики Коми, загорелся на территории в 200 квадратных метров утром 9 апреля.

Информация о возгорании здания на улице Нефтяников поступила на пульт дежурного в 03:45 утра по московского времени. По прибытии специалисты МЧС экстренно приступили к эвакуации жителей дома с верхних этажей.

В ведомстве также добавили, что по предварительной информации в результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации возгорания и его последствий участвовали более 40 человек личного состава и 16 единиц спасательной техники.