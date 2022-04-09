Синоптик пояснил, пришло ли время для высадки рассады в открытый грунт

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что для высадки растений в открытый грунт пока не пришло время, так как еще не началось устойчивое потепление, а за городом можно увидеть большие сугробы.

Он отметил, что в ближайшие дни минусовых значений в ночное время не будет, но пока сложно сказать, что будет в конце апреля.

— По климату самые последние заморозки в Москве могут быть и в начале июня. Что касается рассады, то еще рано: земля еще весьма и весьма холодная, не прогрелась до тех значений, которые подходят для того, чтобы в открытый грунт что-то сажать, — отметил он в комментарии ИА «НСН».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в столице 9 и 10 апреля будет довольно теплой. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов тепла, но возможны кратковременные дожди в ночное время. В понедельник же температура снизится на три–четыре градуса, передает RT.

Апрель будет достаточно неустойчивым и богатым на осадки, число которых превысит месячную норму. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.