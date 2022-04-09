Великобритания направит Украине противокорабельные ракетные комплексы

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Великобритания направит 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит в субботу, 9 апреля.

— Премьер-министр выделил новую военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе... — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение служит дополнением к объявленной накануне поставке военной техники на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, передает РИА Новости.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.