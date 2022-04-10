В Крыму назвали фейком сообщения о «минировании» Крымского моста

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Сообщения о якобы минировании Крымского моста являются фальшивыми, эти данные распространяются украинским центром информационно-психологических операций и «диванными вояками». Об этом в субботу, 9 апреля, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

— Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму у властей нет. Это очередной украинский фейк, который сейчас массово рассылается, используя базу людей, которые состоят в разных Telegram-каналах и ничего общего с действительностью он не имеет, — подчеркнул чиновник.

По словам советника главы Крыма, распространение подобной постановки украинскими источниками направлено на создание паники среди населения Крыма и России в целом, пишет издание Крым 24.

Полуостров воссоединился с РФ в марте 2014 года после состоявшегося там референдума, на котором большинство жителей региона высказались за возвращение Крыма в состав России.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали на полуострове россиянина, подозреваемого в пособничестве украинским спецслужбам. Он был взят под стражу при попытке пересечь российско-украинскую границу.