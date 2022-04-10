Дональд Трамп заявил, что США обладают мощнейшим ядерным оружием благодаря ему

Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что благодаря его политике на посту главы государства США обладают мощнейшим на планете ядерным потенциалом. Об этом политик и бизнесмен заявил в субботу, 9 апреля, на встрече со своими сторонниками в американском штате Северная Каролина.

— Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы, — подчеркнул Трамп.

Он также обратился к России, заметив, что президенту РФ Владимиру Путину тоже стоит признать этот факт и открыто заявить об этом, пишет РИА Новости.

Если какое-то другое государство попробует оспорить это заявление, то стране нужен кто-то, кто знает, как необходимо ответить на это, заметил Дональд Трамп.

На той же встрече со сторонниками американский политик заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден развалил экономику страны, допустив безудержную инфляцию, рост цен на газ и продукты, а также отсутствие продовольственных товаров на полках магазинов.