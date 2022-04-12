Лучшего слесаря газового хозяйства определят на конкурсе «Московские мастера — 2022»
В Москве 14 апреля пройдет финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера — 2022», на котором определят лучшего слесаря по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования столицы.
Столичные слесаря газового хозяйства обслуживают квартиры, в которых проживают 1,8 миллиона семей. В составе десяти служб Мосгаза трудятся 317 специалистов по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования.
Еще 254 мастера работают в управлении аварийно-восстановительных работ по газоснабжению. Они круглосуточно выезжают по аварийным заявкам в составе бригады, а требования к такого рода профессионалам предъявляются самые высокие.
Через отборочный этап конкурса прошли 517 работников. В процессе состязаний от конкурсантов требовалось показать теоретические и практические знания, а также трудовую дисциплину.
По итогам конкурса в финал прошли 14 наиболее квалифицированных слесарей. Завершающий тур будет состоять из теоретической и практической частей, в рамках которых соревнующиеся выполнят задания в оснащенных учебных классах и решат реальные кейсы.
Все участники получат памятные дипломы, а победителей наградят денежными выплатами от правительства Москвы. Конкурс пройдет на базе Мосгаза, а его организаторами выступили Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы совместно с Профсоюзом муниципальных работников Москвы при участии Союза коммунальных предприятий столицы.
За все время в состязаниях за звание лучшего специалиста приняли участие более миллиона работников в различных отраслях. Номинация «Слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования» впервые была включена в городской конкурс «Московские мастера» в 2019 году.