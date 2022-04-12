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Косметолог объяснил, как непереносимость глютена ведет к раку и бесплодию

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Косметолог объяснил, как непереносимость глютена ведет к раку и бесплодию
Фото: depositphotos

Рацион питания может влиять на состояние кожи, в особенности — продукты, содержащие глютен. Косметолог Алексей Парамонов рассказал о симптомах глютеновой непереносимости, а также об их последствиях.

— Основными симптомами глютенового лица, по мнению автора, являются красные опухшие щеки, пигментные пятна, одутловатость лица и высыпания в зоне подбородка, — отметил специалист.

От таких последствий часто страдают люди с непереносимостью глютена. Данное заболевание приводит к поражению тонкого кишечника и других органов.

Покраснение на лице может быть также вызвано алкоголем, острой пищей и перепадами температур. При это пигментация на лице и высыпания, в частности, на подбородке, возникают и при гормональных нарушениях.

Одутловатость может также свидетельствовать о болезни сердца или почек при аутоиммунных заболеваниях. Определить у себя непереносимость глютена самостоятельно сложно, поэтому лучше обратиться к специалисту и сдать анализы кала и биопсии кишечника.

Непереносимость глютена опасна тем, что повышает риски развития раковых опухолей, патологий при беременности, а также ломкости костей, приводит слова Парамонова Пятый канал.

12 апреля заведующая отделением косметологии Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева объяснила, почему нельзя ложиться спать неумытым.

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