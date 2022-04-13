СКР показал видео допроса пленного подполковника украинской армии

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) во вторник, 12 апреля, опубликовал оперативное видео допроса командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Ломтева.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что украинские националисты, забаррикадировавшиеся в отдельных зданиях в Мариуполе, в ночь с 10 на 11 апреля снова попытались выбраться из западни, однако российская армия разбила отряд «беглецов».

Подполковник Ломтев решил сдаться в плен. По его словам, сказанным представителям СК России, офицер сделал это, чтобы избежать жертв. По этой причине он и его группа сложили оружие и сдались в плен российским военнослужащим.

По информации, полученной в ходе допроса, в декабре прошлого года Ломтев в составе своей бригады выполнял задачи в Донбассе, а после начала российской спецоперации его подразделение перевели на завод «Азовсталь», который был промежуточным рубежом. Именно там военные из РФ окружили украинских солдат. Видео допроса появилось на официальном канале СК России в Youtube.

Во вторник, 12 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры зачистки националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.