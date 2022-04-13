Западные страны требовали от Палестины осуждения действий России на Украине

О прибытии президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву сообщил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль / Фото: www.youtube.com/watch?v=oVgwLaeT1pY / Скриншот видео

Западные государства оказывали жесткое давление на власти Палестины, требуя от руководства страны выразить осуждение специальной операции России на Украине, однако палестинский лидер Махмуд Аббас отверг подобные призывы. Об этом в среду, 13 апреля, заявил посол ближневосточной страны в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

— Палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны стран Европы, а также со стороны ряда государств "Большой семерки", которые призывали нас осудить позицию России, — подчеркнул дипломат.

Нофаль выразил уверенность, что российские власти сумеют найти оперативную и адекватную возможность разрешить ситуацию на востоке Украины. В Палестине надеются, что политическое урегулирование конфликта будет достигнуто в скором времени и максимально справедливым образом, заявил посол в интервью «Известиям».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что Запад зачастую приходил в другие страны и навязывал им свою позицию. А тех лидеров, которые были не согласны ее разделять, сменял.