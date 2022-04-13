В Китае рассказали, чем грозит миру появление на рынке «газового рубля»

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Появление понятия «газовый рубль» на рынке из-за санкций против России может привести к перелому в международной валютной системе, считает научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

Он напомнил, что курс рубля в конце февраля резко снизился по отношению к основным мировым валютам, но вскоре резко пошел в рост.

— Это означает, прежде всего, что цель Соединенных Штатов и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась недостижимой, — подчеркнул эксперт.

Поспособствовало такому изменению в мировой экономике решение президента России Владимира Путина об изменении расчетов по газовым контрактам на расчету в национальной российской валюте.

По мнению Полина, «газовый рубль» не является эквивалентом «нефтедоллару», однако сам факт появления такого термина на рынке энергоресурсов может говорить о том, что международная валютная система находится в переломном моменте.

Во вторник, 12 апреля, в Германии подсчитали, на какое время стране хватит запасов российского газа, если вентиль перекрыть уже в апреле. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что в таком случае голубого топлива жителям страны хватит до конца лета, максимум — до начала осени.