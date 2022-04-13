Экономист рассказал, что помогло рублю возрасти в цене

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Санкционная политика западных стран в настоящее время не оказала существенного влияния на рубль. Первоначально упав в цене, сейчас национальная валюта вернулась на уровень, на котором была в январе, заявил экономист Егор Клопенко.

— Помогли несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники, — заметил специалист.

В интервью агентству «Прайм» эксперт заметил, что к концу текущего месяца российская валюта будет все также котироваться в пределах 70-80 рублей за доллар, стремясь к нижней границе этого диапазона.

Клопенко подчеркнул, что ослабления позиций рубля на валютном рынке не предвидится, а к уже наложенным на Москву санкциям западные страны могут добавить лишь точечные меры, которые не принесут никакого эффекта.

США еще могут угрожать России техническим дефолтом по внешнему долгу, однако фактического ущерба от этого не будет, поскольку Москва исправно платит по долгам. Также нельзя не принимать в расчет замороженные сотни миллиардов долларов в виде резервов, которые также встанут на весы принятия решения о дефолте, заметил Клопенко.

Накануне китайский ученый-экономист Сюй Полин заявил, что появление такого понятия, как «газовый рубль» на рынке может привести к перелому в международной валютной системе.