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В новом пакете американской военной помощи Украине будут вертолеты и джипы

Егор Провоторов

В мире
В новом пакете американской военной помощи Украине будут вертолеты и джипы
Фото: vs.rs / Serbian Armed Forces

В новом пакете военной помощи Украине, с большой долей вероятности, окажутся вертолеты Ми-17 и внедорожные машины Humvee. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к американскому истеблишменту.

При этом газета пишет, что решение о составе вооружений и техники, которая будет включена в новый пакет, еще не принято на официальном уровне, информирует ТАСС.

В рамках первоначальных планов в составе вооружений, которые будут переброшены в Киев, были в том числе гаубицы, беспилотники, а также специальные костюмы для радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Источники подчеркивают, что пока под документом не стоит ратифицирующая подпись, нет смысла говорить о составе пакета помощи.

Накануне агентство Reuters сообщило, что в среду, 13 апреля, США объявит об отправке на Украину военной помощи на 750 миллионов долларов. Деньги будут выделены из специального президентского фонда, который позволяет принимать решения о поставках различных товаров другим странам без разрешения Конгресса США.

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