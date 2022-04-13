Нехаммер: Австрия, Германия и Венгрия выступили против запрета на газ из России

Фото: bundeskanzleramt.at

Германия, Венгрия и Австрия выступают против введения запрета на поставки газа из Российской Федерации. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в среду, 13 апреля.

— Вместе с этим санкционные меры должны ударять по Российской Федерации сильнее, чем по странам Европейского союза, — подчеркнул он.

Однако эмбарго на российский газ, утверждает он, наносит урон уже по странам Европы, пишет «Общественная Служба Новостей».

До этого Нехаммер встретился с российским президентом Владимиром Путиным. После встречи он заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но жесткими.

Он также подчеркнул, что все введенные против России санкции остаются в силе и будут только ужесточаться до тех пор, пока не закончится российская специальная операция на Украине.

1 апреля бургомистр Гамбурга Петер Ченчер сообщил, что введение эмбарго на российские газ и нефть нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ. Он отметил, что не стоит поддерживать введение ограничений, если нет полной уверенности в том, что это повлияет на Россию.

23 марта Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.