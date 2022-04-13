Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нехаммер: Австрия, Германия и Венгрия выступили против запрета на газ из России

Евгений Белоусов

В мире
Нехаммер: Австрия, Германия и Венгрия выступили против запрета на газ из России
Фото: bundeskanzleramt.at

Германия, Венгрия и Австрия выступают против введения запрета на поставки газа из Российской Федерации. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в среду, 13 апреля.

— Вместе с этим санкционные меры должны ударять по Российской Федерации сильнее, чем по странам Европейского союза, — подчеркнул он.

Однако эмбарго на российский газ, утверждает он, наносит урон уже по странам Европы, пишет «Общественная Служба Новостей».

До этого Нехаммер встретился с российским президентом Владимиром Путиным. После встречи он заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но жесткими.

Он также подчеркнул, что все введенные против России санкции остаются в силе и будут только ужесточаться до тех пор, пока не закончится российская специальная операция на Украине.

1 апреля бургомистр Гамбурга Петер Ченчер сообщил, что введение эмбарго на российские газ и нефть нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ. Он отметил, что не стоит поддерживать введение ограничений, если нет полной уверенности в том, что это повлияет на Россию.

23 марта Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

Читайте также:
Россия Энергетика Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Все мнения
О проекте