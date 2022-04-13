Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Музей воды» вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса «Корпоративный музей»

Лейла Алиева

Город
«Музей воды» вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса «Корпоративный музей»
Фото: Городское хозяйство Москвы

«Музей воды» вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Учреждение сразится за победу в номинации «Музей для всех». Победителей и призеров из 13 номинаций объявят в конце мая во время торжественной церемонии на ВДНХ.

В этом году в конкурсе участвовали 126 проектов от 62 корпоративных площадок из 41 города России. «Музей воды», как уточняется, создали около 30 лет назад.

Первый в России информационно-экологический центр о воде разместился на территории старейшей в Москве канализационной насосной станции. В его экспозицию вошли подлинные исторические документы, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки воды, передается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

24 января жителей Москвы пригласили в первый в России информационно-экологический центр, где можно получить знания о воде. Культурное учреждение находится на территории первой в Москве канализационной насосной станции. Посетители смогут увидеть подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки воды.

Читайте также:
Конкурсы Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Все мнения
О проекте