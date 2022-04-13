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«Музей воды» вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса «Корпоративный музей»
«Музей воды» вошел в шорт-лист IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Учреждение сразится за победу в номинации «Музей для всех». Победителей и призеров из 13 номинаций объявят в конце мая во время торжественной церемонии на ВДНХ.
В этом году в конкурсе участвовали 126 проектов от 62 корпоративных площадок из 41 города России. «Музей воды», как уточняется, создали около 30 лет назад.
Первый в России информационно-экологический центр о воде разместился на территории старейшей в Москве канализационной насосной станции. В его экспозицию вошли подлинные исторические документы, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки воды, передается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
24 января жителей Москвы пригласили в первый в России информационно-экологический центр, где можно получить знания о воде. Культурное учреждение находится на территории первой в Москве канализационной насосной станции. Посетители смогут увидеть подлинные исторические документы, чертежи и предметы быта прошлого, интерактивные макеты сооружений, электрифицированные карты и схемы технологических процессов очистки воды.