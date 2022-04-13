«Эгоизм и меркантильность»: Захарова раскритиковала отношение ЕС к беженцам

Фото: МИД РФ

Большая часть собранных на международной донорской конференции средств пошла не украинским беженцам, а странам Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 13 апреля.

Она подчеркнула, что, с одной стороны, виден гуманитарный аспект этой конференции. Однако ситуация, по ее мнению, оказалась двоякой, как и само отношение Запада к беженцам.

Более 80 процентов всех собранных денег будет потрачено в самих странах, и лишь малая их часть будет направлена на нужды жителей Украины и самой страны, передает слова представителя МИД «Общественная Служба Новостей».

— С другой стороны, реализация этой, в общем-то, благой идеи вновь высвечивает традиционный двойной пресловутый подход и многое, что, к сожалению, присуще западным странам в плане их эгоизма, меркантильности и так далее, — заметила Захарова.

До этого, 6 апреля, Захарова заявила, что Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений. При этом Захарова подчеркнула, что даже вводимые западной стороной санкции требуют дипломатического обслуживания