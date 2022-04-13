Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Эгоизм и меркантильность»: Захарова раскритиковала отношение ЕС к беженцам

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Эгоизм и меркантильность»: Захарова раскритиковала отношение ЕС к беженцам
Фото: МИД РФ

Большая часть собранных на международной донорской конференции средств пошла не украинским беженцам, а странам Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 13 апреля.

Она подчеркнула, что, с одной стороны, виден гуманитарный аспект этой конференции. Однако ситуация, по ее мнению, оказалась двоякой, как и само отношение Запада к беженцам.

Более 80 процентов всех собранных денег будет потрачено в самих странах, и лишь малая их часть будет направлена на нужды жителей Украины и самой страны, передает слова представителя МИД «Общественная Служба Новостей».

— С другой стороны, реализация этой, в общем-то, благой идеи вновь высвечивает традиционный двойной пресловутый подход и многое, что, к сожалению, присуще западным странам в плане их эгоизма, меркантильности и так далее, — заметила Захарова.

До этого, 6 апреля, Захарова заявила, что Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Она отметила, что последние действия западной стороны, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений. При этом Захарова подчеркнула, что даже вводимые западной стороной санкции требуют дипломатического обслуживания

Читайте также:
Евросоюз Мария Захарова беженцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Все мнения
О проекте