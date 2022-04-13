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Россия ввела санкции в отношении канадских сенаторов и конгрессменов США

Евгений Белоусов

В мире
Россия ввела санкции в отношении канадских сенаторов и конгрессменов США
Фото: МИД РФ

Россия вводит зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в среду, 13 апреля.

— Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский стоп-лист на постоянной основе, — говорится в сообщении.

Кроме того, Москва в качестве ответа на санкции Вашингтона вскоре объявит о новых мерах, которые предполагают расширение числа лиц, внесенных в стоп-лист. Канадские сенаторы, добавили в МИД, также внесены на постоянной основе в стоп-лист в ответ на действия Оттавы. В дипведомстве добавили, что в ближайшее время Москва анонсирует новые контрсанкции в отношении Канады, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Британия внесла в санкционный список еще 206 физических и юридических лиц из России. Так, например, в список попали главный исполнительный директор компании «Лукойл» Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России понимают глубину наложенных на страну санкций, но при этом какой-либо паники нет.

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