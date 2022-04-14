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Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии при ОЭСР приостановят с 11 мая

Егор Провоторов

В мире
Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии при ОЭСР приостановят с 11 мая
Фото: МИД РФ

Членство Российской Федерации в Агентстве по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостанавливается с 11 мая. Об этом в минувший вторник, 13 апреля, сообщает пресс-служба агентства.

Решение о приостановлении членства России было принято 11 апреля и ратифицировано руководящим органом ОЭСР и вступит в силу спустя месяц. Российская сторона была проинформирована об этом надлежащим образом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Россия состояла в вышеупомянутой организации на протяжении последних девяти лет, с 2013 года. Целью этого агентства является помощь в использовании мирной ядерной энергетики, а также всесторонняя поддержка использования мирного атома с точки зрения экономики и экологии.

25 февраля ОЭСР выразила солидарность с Украиной и решила усилить поддержку правительства страны. В организации пообещали пересмотреть сотрудничество с Россией и предпринять необходимые шаги для закрытия московского офиса организации, а также прекращения всех приглашений в Россию на министерском уровне.

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