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Пентагон утверждает, что США пытались связаться с представителями Минобороны РФ

Егор Провоторов

В мире
Пентагон утверждает, что США пытались связаться с представителями Минобороны РФ
Фото: defense.gov

Глава Пентагона Ллойд Остин совершал попытку выйти на связь с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу меньше недели назад. Об этом рассказали в американском оборонном ведомстве в среду, 13 апреля.

Представители военного ведомства Соединенных Штатов не назвали конкретной даты, когда именно пытались связаться с российскими коллегами, однако подчеркнули, что в Москве не выразили интереса к диалогу, пишет РИА Новости.

— Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса, — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

В американском военном ведомстве уверяют, что пытаются связаться с коллегами из Москвы с разной периодичностью с самого начала специальной операции России на Украине, однако всякий раз не достигают успеха в этих попытках.

В понедельник, 11 апреля, в Пентагоне заявили, что системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 слишком сложны для украинских военных, поэтому речи об их поставках Киеву не идет.

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