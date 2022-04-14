США могут признать действия России на Украине «геноцидом»

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Соединенные Штаты с высокой долей вероятности в конечном счете признают специальную операцию России на Украине «геноцидом». Об этом в среду, 13 апреля, заявила заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд.

— Я могу спрогнозировать, что мы с высокой вероятностью в конечном счете обнаружим то, о чем говорил президент (США Джо) Байден, — заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер назвал российскую политику по отношению к Украине «геноцидом», однако отметил, что решение о признании этого с юридической точки зрения должны принимать квалифицированные специалисты, пишет РИА Новости.

Комментируя подобные заявления президента США пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 13 апреля, заявил, что в Кремле считают неприемлемыми такие попытки Вашингтона извратить ситуацию на Украине.

В середине марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что жители Донбасса на протяжении последних восьми лет подвергались геноциду со стороны официальных властей Украины.