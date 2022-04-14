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Правительство Австралии ввело санкции против 14 российских компаний

Егор Провоторов

В мире
Правительство Австралии ввело санкции против 14 российских компаний
Фото: Pexels

Австралийское правительство ввело экономические санкции в отношении 14 компаний из России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в письме Министерства внутренних дел островного государства, опубликованном в четверг, 14 апреля.

В санкционные списки попали такие российские организации, как «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «КамАЗ», «Алроса», «Ростелеком», «Русгидро», «Объединенная судостроительная корпорация», «Совкомфлот», «Севмаш», «Согаз» и другие, пишет ТАСС.

На данный момент австралийские власти ввели ограничительные меры против нескольких сотен граждан России и Белоруссии, включая Владимира Путина и Александра Лукашенко. Также правительство островного государства запретило отечественным компаниям экспортировать оружие, сырье и оборудование для добычи природных ресурсов, а также установило запрет на импорт российских энергоносителей и вооружений.

В ответ на рестрикции Россия ввела контрсанкции против 228 представителей высшего руководства Австралии, включая премьер-министра. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в МИД РФ.

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