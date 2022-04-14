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Безработный украл более двух миллионов рублей из торгового павильона на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Безработный украл более двух миллионов рублей из торгового павильона на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
Россия, Москва, Тихорецкий бульвар Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из торгового павильона. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным полиции, злоумышленник несколькими днями ранее оформил заказ на оптовую партию обуви. Обговорив условия покупки, оставил небольшой залог. Когда он вернулся в условленный день, то попросил принести дополнительно несколько пар обуви. А оставшись без внимания продавца, сломал замок ящика, украл лежащие внутри деньги и скрылся.

Как выяснилось позже, мужчина еще в день заказа обратил внимание, куда женщина положила деньги. Сумма нанесенного ущерба составила 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан на Тихорецком бульваре, им оказался безработный 38-летний приезжий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные деньги возвращены потерпевшей в полном объеме.

Накануне, 13 апреля, еще один мошенник возместил обманутой пенсионерке украденную сумму. 76-летняя женщина стала жертвой афериста, когда попросила своего квартиранта помочь сменить тариф на мобильном телефоне. Молодой человек воспользовался ее доверием и перевел на свой счет 115 тысяч рублей через онлайн-банк. Затем парень съехал и не отвечал на звонки, однако полицейским удалось найти и задержать его.

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