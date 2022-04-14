Полкилограмма гашиша изъяли у москвича в Подольске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

индустриальная подолськ Карта всех событий

В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении 0,5 килограмма гашиша. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, во время патрулирования на улице Индустриальной полицейские остановили машину каршеринга. При проверке документов водитель очень нервничал, в связи с этим было принято решение провести досмотр салона автомобиля. Под рулевой колонкой в отсеке с предохранителями был обнаружен сверток с веществом.

Как показала проведенная позже экспертиза, изъятое вещество оказалось гашишем общей массой около 500 граммов. Задержанный 26-летний мужчина пояснил, что забрал сверток в тайнике недалеко от поселка Лесопроект для личного потребления.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подольский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 13 апреля, сотрудники полиции выявили наркопритон, расположенный в квартире москвички.