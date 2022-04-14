СК ходатайствует об аресте мужчины, ограбившего подростка в СЗАО

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Россия, Москва, Строгинский бульвар Карта всех событий

Следствие ходатайствует об аресте молодого человека, который ограбил подростка. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, несколько дней назад фигурант вырвал из рук несовершеннолетнего его телефон и убежал. Все произошло около жилого дома на Строгинском бульваре.

Вскоре злоумышленник был задержан, им оказался 25-летний уроженец Чувашской Республики. Молодой человек ранее уже имел судимости. На этот раз ему предъявлено обвинение по статье «Грабеж».

— Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, — резюмировала Иванова.

12 апреля полицейские задержали еще одного грабителя. Во время поездки в автобусе он выхватил из рук пенсионерки телефон и выбежал в открывшуюся дверь.