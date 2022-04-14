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Прокуратура поддержала старт экологического марафона в Москве

Елена Самойлова

Общество
Прокуратура поддержала старт экологического марафона в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Москве стартовал экологический марафон, в рамках которого будут проведены просветительские, культурно-оздоровительные и развивающие мероприятия. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что обеспечение экологической безопасности является ключевым направлением в деятельности не только контролирующих органов столицы, но и надзорных органов.

В пресс-службе отметили, что по этой причине в рамках марафона прокуратура взяла на контроль все обращения по поводу вырубки зеленых насаждений и несанкционированного размещения отходов, поступающие на горячую линию в департамент природопользования и охраны окружающей среды.

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