Прокуратура поддержала старт экологического марафона в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Москве стартовал экологический марафон, в рамках которого будут проведены просветительские, культурно-оздоровительные и развивающие мероприятия. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что обеспечение экологической безопасности является ключевым направлением в деятельности не только контролирующих органов столицы, но и надзорных органов.

В пресс-службе отметили, что по этой причине в рамках марафона прокуратура взяла на контроль все обращения по поводу вырубки зеленых насаждений и несанкционированного размещения отходов, поступающие на горячую линию в департамент природопользования и охраны окружающей среды.