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Минобороны: Американцы проводили испытания опасных биопрепаратов на пациентах в Харькове

Лейла Алиева

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Ситуация в Донбассе
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Минобороны: Американцы проводили испытания опасных биопрепаратов на пациентах в Харькове
Фото: pexels.com/Chokniti Khongchum

Американские ученые проводили испытания потенциально опасных биопрепаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харьковав период с 2019 по 2021 год . Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

— В ходе спецоперации на Украине установлено, что американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биопрепаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харькова, — рассказал Кириллов.

По его словам, для опытов учеными отбирались пациенты с расстройствами психики, они учитывали возраст, иммунный статус и национальность. Результаты испытаний вносили не в базу данных стационара, а в специальные бланки, так как персонал учреждения давал подписку о неразглашении, пишет ТАСС.

До этого Министерство обороны РФ опубликовало письма Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, в переписке обсуждаются биолаборатории на Украине. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, опубликованные письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных. Так, например, в одном из писем говорится, что деятельность направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России».

7 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. До этого в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, производящих, по предварительным данным, биооружие.

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