Орешкин рассказал о подготовке внеплановой индексации пенсий, МРОТ и соцвыплат

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В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и социальные выплаты. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

— Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет, — рассказал Орешкин.

Кроме того, помощник президента отметил, что недавно Минфин опубликовал данные за первый квартал, которые показали рекордный профицит бюджета. Благодаря этому социальные расходы будут сейчас увеличиваться, передает ТАСС.

11 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума. Уточняется, что срок выполнения поручений президента — до 20 апреля.

До этого Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет.

19 марта в Минтруде сообщили, что социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6 процента с 1 апреля. Для реализации изменений из бюджета до конца года направят 33,7 миллиарда рублей.