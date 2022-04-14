Один из столичных центров красоты начал принимать оплату сумками Chanel

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В московском центре красоты стали принимать к оплате сумки Chanel. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает «Газета.ру».

Генеральный директор салона отметила, что на такой шаг руководителей подтолкнула одна из постоянных клиенток, которая забыла дома банковскую карту. К тому времени Apple Pay уже не работал. В связи с этим она предложила оплатить услугу новой сумкой Chanel.

— Узнав об этой истории, другие посетительницы тоже поддержали нас. Сегодня была уже четвертая клиентка за неделю. Им эта идея понравилась, — заявила она.

Также гендиректор салона добавила, что в ближайшее время они займутся разработкой прайс-листа с учетом «новой валюты», сообщает издание.

На прошлой неделе стало известно, что бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH, к которым относятся Louis Vuitton Moet Hennessy, а также Hermes и Chanel, временно приостанавливают свою работу на территории Российской Федерации.

Всего в России находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным группам.

Помимо этого, в Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян за пределами РФ.